“Distrutti da Conte” Esplode il malcontento nel M5S | l' addio di un big

(Di martedì 18 aprile 2023) Altro terremoto all'interno della galassia grillina. L'ex viceministro ed ex leader siciliano Giancarlo Cancelleri lascia il Movimento 5 Stelle. Ad annunciarlo è stato lui stesso in una intervista rilasciata al Qds.it : “Oggi il Movimento è distrutto e non ha più consensi. Quello in cui ero io era un gruppo capace di fare attivismo nel territorio, arrivavano i risultati, si eleggevano i sindaci, si valorizzavano le proprie risorse. Una prima delusione è arrivata quando ho incontrato l'ultima volta Giuseppe. Fui io a dirgli che gli sconsigliavo altre deroghe alla regola del terzo mandato. Gli dissi anche, però, che per me era importante che lui potesse valutare un impegno da parte mia e di altri che volevano ancora spendersi per la causa. E allora gli proposi di fare una lista civica a Catania con me candidato a sindaco e che avesse l'appoggio del Movimento. Lui ...