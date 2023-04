Discarica di Guidonia, al via la bonifica. Il sindaco: ‘Fatta con i soldi dei trasgressori’ (Di martedì 18 aprile 2023) “Sono cominciati questa mattina i lavori di bonifica di una grande Discarica abusiva nelle campagne di Guidonia Montecelio”. Ne ha dato notizia il sindaco, Mauro Lombardo, sui social con un post nel quale ha ulteriormente chiarito: “In via di Formello i gestori del fondo hanno avviato gli interventi per la rimozione di diversi cumuli di rifiuti come disposto in un’apposita ordinanza dal sindaco Mauro Lombardo a seguito dell’intervento della Procura di Tivoli che aveva sequestrato l’area dopo la denuncia di un ispettore ambientale dell’associazione Fedra ai Carabinieri Forestali di Guidonia Montecelio”. Un intervento di bonifica realizzato a spese dei trasgressori Non vengono ammesse deroghe contro l’abbandono indiscriminato di rifiuti, tanto che il primo cittadino ha ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 18 aprile 2023) “Sono cominciati questa mattina i lavori didi una grandeabusiva nelle campagne diMontecelio”. Ne ha dato notizia il, Mauro Lombardo, sui social con un post nel quale ha ulteriormente chiarito: “In via di Formello i gestori del fondo hanno avviato gli interventi per la rimozione di diversi cumuli di rifiuti come disposto in un’apposita ordinanza dalMauro Lombardo a seguito dell’intervento della Procura di Tivoli che aveva sequestrato l’area dopo la denuncia di un ispettore ambientale dell’associazione Fedra ai Carabinieri Forestali diMontecelio”. Un intervento direalizzato a spese dei trasgressori Non vengono ammesse deroghe contro l’abbandono indiscriminato di rifiuti, tanto che il primo cittadino ha ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CorriereCitta : Discarica di Guidonia, al via la bonifica. Il sindaco: ‘Fatta con i soldi dei trasgressori’ - 79_Alessio : RT @romatoday: Maxi discarica abusiva nelle campagne, al via la bonifica - RedazioneLaNews : #Roma Maxi discarica abusiva nelle campagne, al via la bonifica - romatoday : Maxi discarica abusiva nelle campagne, al via la bonifica -