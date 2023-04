Diffidati Napoli-Milan: i rossoneri a rischio squalifica in vista dell’eventuale semifinale Champions League 2022/2023 (Di martedì 18 aprile 2023) Napoli e Milan riprendono il loro cammino europeo allo Stadio Maradona nel match di ritorno dei quarti di finale di Champions League 2022/2023. I rossoneri di Stefano Pioli devono però fare attenzione anche ai Diffidati in vista dell’eventuale semifinale che potrebbe arrivare in caso di passaggio del turno. I giocatori del Milan che rischiano di saltare quella gara in caso di ammonizione sono addirittura 5: Ballo Touré, Calabria, Krunic, Tomori e Tonali. Diffidati Napoli Dalla fase a gironi in poi, come è noto, si entra in diffida dopo due cartellini gialli rimediati e alla terza ammonizione nella competizione scatta la squalifica. ... Leggi su sportface (Di martedì 18 aprile 2023)riprendono il loro cammino europeo allo Stadio Maradona nel match di ritorno dei quarti di finale di. Idi Stefano Pioli devono però fare attenzione anche aiinche potrebbe arrivare in caso di passaggio del turno. I giocatori delche rischiano di saltare quella gara in caso di ammonizione sono addirittura 5: Ballo Touré, Calabria, Krunic, Tomori e Tonali.Dalla fase a gironi in poi, come è noto, si entra in diffida dopo due cartellini gialli rimediati e alla terza ammonizione nella competizione scatta la. ...

