Difesa terrestre Un piano europeo tra investimenti e competitività

L'aggressione russa dell'Ucraina ha spinto gli Stati occidentali a supportare il Paese offeso attraverso l'invio di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari e ad aumentare i propri budget per provvedere alle necessità della Difesa. In particolare, le diplomazie dei Paesi europei e di quelli aderenti alla Nato hanno riaffermato il loro impegno ad affrontare l'inedito contesto strategico definendo prioritaria la crescita degli investimenti militari fino al 2% del Pil, in modo da aumentare le proprie capacità difensive. La guerra, inoltre, ha riportato all'attenzione dei 27 l'importanza che il dominio terrestre ancora riveste nei moderni scenari operativi. Gli scontri in Ucraina, infatti, hanno visto fronteggiarsi sul campo di battaglia principalmente unità di terra, secondo modalità che ricordano addirittura le Guerre mondiali del ...

