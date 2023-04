Dieta mediterranea e salute | il nuovo test ti dice se sei a rischio

Leggi su dilei

(Di martedì 18 aprile 2023) Ci sono tanti elementi che entrano in gioco quando si ragiona sull’alimentazione. Fondamentali sono la varietà dei cibi, il rispetto dell’introito calorico che va compensato con una regolare attività fisica, la scelta dei nutrienti e anche l’orario dei pasti, oltre che una corretta distribuzione calorica che privilegi colazione e pranzo, per poi consentire una cena leggera. Tutti questi elementi, nell’ambito di una sana alimentazione, rappresentano variabili da considerare. Ora per chi vuole avere qualche semplice criterio di autovalutazione è disponibile una sorta di “questionario” in rete che, sulla scorta delle risposte, nonsolamente quanto si è in linea con i dettami dell’alimentazione(ricca di vegetali, legumi, alimenti integrali e olio extra-vergine d’oliva) ma anche quanto si rischia di andare ...