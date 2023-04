Diesel Euro 5 | nessun blocco della circolazione Solo alcuni divieti Accordo Regione-Comune di Firenze

(Di martedì 18 aprile 2023) Non scatterà dal 24 aprile ilper i veicoli5:disono giunti a un protocollo che predispone, limitati al tratto dei viali tra piazza Beccaria e piazzaLibertà, che saranno introdotti in modo progressivo ed eventuale dal primo giugno. Inoltre gli enti hanno messo a punto un piano di incentivi per quasi 12 milioni diche riguarderà l’’acquisto di mezzi meno inquinanti

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... 055firenze : Diesel Euro 5, nessun blocco a Firenze dal 24 aprile ma (eventuali) divieti da giugno sui viali #Firenze… - solomotori : Firenze, stop diesel euro 5 da piazza Beccaria a piazza Libertà - rep_firenze : Diesel Euro 5, divieti dal 1 giugno. 'Ma solo se i dati sullo smog non migliorano' [aggiornamento delle 15:08]… - EstebBeltramino : Firenze, stop diesel euro 5 da piazza Beccaria a piazza Libertà #motori - gufo_rosso : @ASviSItalia la carne sintetica non e' sostenibile, l'auto elettica inquina di piu di un diesel euro 0, le citta da… -

Firenze, i divieti verso i mezzi euro 5 diesel scatteranno “solo se i dati sullo smog non migliorano”, l’area circoscritta sarà quella dei viali tra piazza Beccaria e piazza della Libertà e riguarderà ...I divieti, forse, ci saranno, ma non dal 24 aprile. Non scatterà infatti in quella data il temuto blocco della circolazione per i veicoli diesel euro 5 a Firenze: come annunciato giorni fa dal sindaco ...