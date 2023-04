Design | con Lavazza in Triennale l' arte è un dialogo tra culture

(Di martedì 18 aprile 2023) L'incontro come scintilla per un viaggio tradifferenti e lontane a cui l'riesce a dare dimora in un'installazione. Un'installazione dove complessità, positività e sostenibilità trovano ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... milanomagazine : A Milano arrivano le opere d'arte di Julia Felix a Palazzo Visconti. Le tredici opere sono tutte realizzate con rot… - CorriereQ : Ritorna Milano Moda Design con il Salone del Mobile - MediastudioIT : Il #SaloneDelMobileMilano arriva alla sua 61^edizione. Dal 18 al 23 aprile saranno accolti 1.962 espositori, giovan… - EstebBeltramino : Lexus alla Design Week di Milano con un'istallazione #motori - fainformazione : VIETRI SUL MARE: AL VIA LA STAGIONE PER IL PARADISO RELAIS La villa privata con 22 suite apre giovedì 20 aprile pe… -

Lo stand di quest'anno punta i riflettori sugli sforzi di Samsung nell'ambito della sostenibilità , evidenziando anche molte nuove ed entusiasmanti collaborazioniil mondo del. Lo stand ...Al bar della Triennale di Milano, in occasione della MilanoWeek, è esposta l'opera di ... punto di contattoil mondo del caffè. "Questo progetto per noi rappresenta un nuovo capitolo di ...Il risultato è evidente in unminimalista, molto moderno e convincente. La 4 è il terzo ... Come dimensioni la si può inquadrare nel segmento D (quella di Tesla Model 3),lunghezza di 4,839 ...

Martedì 18 aprile due inserti (gratis con «Corriere») sulla Design Week Corriere della Sera

Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per esperienza, misurazione e marketing (con annunci personalizzati) come speci ...MILANO - Si apre oggi 18 aprile nei padiglioni di Fiera Milano a Rho, la 61ª edizione del Salone del Mobile alla presenza della presidente del Consiglio Giorgia Meloni e di tutte le autorità locali. A ...