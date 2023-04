Design | al via collaborazione Samsung con TOILETPAPER

(Di martedì 18 aprile 2023) (Adnkronos) –annuncia oggi lacon, il collettivo artistico fondato dall’artista Maurizio Cattelan e dal fotografo Pierpaolo Ferrari. Svelata al Fuorisalone, nel corso della MilanoWeek 2023, questaapplica lo stile artistico unico e dirompente diai pannelli dei frigoriferiBespoke, in edizione limitata. Al centro della filosofia Bespoke diemerge l’obiettivo di rompere gli schemi estetici classicamente associati agli elettrodomestici, così da introdurre per i consumatori nuove opportunità per esprimere la propria creatività attraverso la personalizzazione. Per molti versi,hanno una visione simile, all’insegna ...

I quattro design dei pannelli Bespoke saranno esposti al pubblico del Fuorisalone 2023 all’Art Point Superstudio Più di Via Tortona dalle ore 11:00 alle ore 21:00 dal 18 al 22 aprile e dalle ore 11:00 ...I pannelli in edizione limitata comprendono quattro design unici: ‘Dessert Lady’, ‘Lipsticks’, ‘Magic Mirror’ e ‘Roses with Eyes’. Lo stand Samsung si trova presso l’Artpoint Superstudio Più di Via ...