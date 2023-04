Depressione | ecco gli effetti dello zafferano sulla salute mentale

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 18 aprile 2023) Lo, spezia preziosa e molto utilizzata nella nostra cucina e in quella mediterranea, è da tempo sotto osservazione perché ha dimostrato la sua utilità nel trattamento della. Benefici testimoniati non solo dalla tradizione popolare, ma anche attestati da studi scientifici. È vero che si tratta in qualche caso di studi che hanno coinvolto numeri limitati di soggetti e che avrebbero quindi bisogno di conferme ulteriori. Tuttavia la letteratura scientifica riporta anche qualche revisione di studi sul rapporto virtuoso trache indica con chiarezza che l’utilitànel trattamento delle depressioni non è campata per aria. Secondo l’Istituto Superiore di Sanità circa il 7% degli adulti italiani soffre di. ...