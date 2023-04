Dele Alli | festino in 8 a letto | il calciatore nella bufera dopo la notte brava

(Di martedì 18 aprile 2023) In otto acon 7mila euro di alcol. Il protagonista del(di compleanno) le cui foto rubate stanno facendo scalpore in Inghilterra è il. A pubblicare le foto...

L'ex centrocampista del Tottenham ed ora in forza al Besiktas c'è cascato di nuovo. Secondo quanto riportato da il Sun ,sarebbe tornato in Inghilterra negli ultimi giorni rendendosi subito protagonista di un nuovo scandalo. L'inglese sarebbe stato beccato a comprare alcool in discoteca per la spesa folle di "...continua a fare notizia più fuori dal campo che sul terreno di gioco. Stagione già finita per l'ex Tottenham, che si è operato la scorsa settimana all'anca dopo aver trascorso la sua annata ...Commenta per primo La stagione diè già ufficialmente finita perché il centrocampista, fino a domenica in prestito al Besiktas, si è infortunato gravemente all'anca, è tornato in Inghilterra ed è stato costretto ad un ...

Dele Alli di nuovo sui giornali scandalistici: divide lo stesso letto con altre sette persone TUTTO mercato WEB

Il centrocampista ancora al centro delle critiche subito dopo esser tornato in Inghilterra per infortunio. Dele Alli beccato a letto con altre 7 persone ...L'ex calciatore del Tottenham e ora di proprietà dell'Everton e in prestito al Besiktas protagonista sui tabloid ...