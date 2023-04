Del Genio: “Napoli-Milan, per noi non cambia Nulla. Immaginate questa situazione” (Di martedì 18 aprile 2023) Paolo Del Genio, giornalista vicino ai fatti di casa Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni in vista della sfida Champions contro il Milan. Paolo Del Genio, noto giornalista sportivo, ha espresso la sua opinione ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli riguardo alla partita di Champions tra Napoli e Milan ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, l’emittente ufficiale del club partenopeo. Nonostante il Milan abbia segnato un gol all’andata, Del Genio ritiene che il Napoli sia una squadra più forte e che cercherà di dimostrarlo anche in questa importante competizione. Tuttavia, il giornalista ha voluto sottolineare che l’esito della partita non avrà alcuna conseguenza sul giudizio ... Leggi su napolipiu (Di martedì 18 aprile 2023) Paolo Del, giornalista vicino ai fatti di casa, ha rilasciato alcune dichiarazioni in vista della sfida Champions contro il. Paolo Del, noto giornalista sportivo, ha espresso la sua opinione ai microfoni di Radio Kiss Kissriguardo alla partita di Champions traai microfoni di Radio Kiss Kiss, l’emittente ufficiale del club partenopeo. Nonostante ilabbia segnato un gol all’andata, Delritiene che ilsia una squadra più forte e che cercherà di dimostrarlo anche inimportante competizione. Tuttavia, il giornalista ha voluto sottolineare che l’esito della partita non avrà alcuna conseguenza sul giudizio ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Radio3tweet : Genio e icona pop, scienziato e amante della musica, discriminato e pacifista, i suoi studi hanno svelato il mister… - welikeduel : O' terzo pollo. Il cartoon finale di @makkox a #propagandalive - Dany161828 : RT @NHCAPALDI: comunque sta polemica del “ sempre a Milano “ non la capirò mai perchè non ci vuole un genio a capire che Milano é facile da… - giubby88 : @vale_russo83 @Tea_Fei C'è del genio qua - napolipiucom : Del Genio: 'Napoli-Milan, per noi non cambia Nulla. Immaginate questa situazione' #Champions #delgenio #NapoliMilan… -