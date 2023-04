"Dei clown, fanno solo porcate". Travaglio, travaso di bile: insulta Lollobrigida e Meloni (Di martedì 18 aprile 2023) Si accende il dibattito da Lilli Gruber a Otto e mezzo su La7 nella puntata del 18 aprile sulle dichiarazioni del ministro dell'Agricoltura Francesco Lollobrigida che, sul tema dei migranti, ha parlato di rischio di sostituzione etnica. E Marco Travaglio ne approfitta per attaccare il governo di Giorgia Meloni. "Ci ostiniamo a prendere sul serio questi clown così non si parlerà delle porcate che sta facendo questo governo", ha tuonato il direttore de Il Fatto quotidiano. Qui l'intervento di Marco Travaglio a Otto e mezzo "Dobbiamo pensare anche all'Italia di dopodomani", aveva detto Lollobrigida, intervenendo nel corso del congresso nazionale della Cisal. "Per queste ragioni vanno incentivate le nascite. Va costruito un welfare per consentire di lavorare a ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 18 aprile 2023) Si accende il dibattito da Lilli Gruber a Otto e mezzo su La7 nella puntata del 18 aprile sulle dichiarazioni del ministro dell'Agricoltura Francescoche, sul tema dei migranti, ha parlato di rischio di sostituzione etnica. E Marcone approfitta per attaccare il governo di Giorgia. "Ci ostiniamo a prendere sul serio questicosì non si parlerà delleche sta facendo questo governo", ha tuonato il direttore de Il Fatto quotidiano. Qui l'intervento di Marcoa Otto e mezzo "Dobbiamo pensare anche all'Italia di dopodomani", aveva detto, intervenendo nel corso del congresso nazionale della Cisal. "Per queste ragioni vanno incentivate le nascite. Va costruito un welfare per consentire di lavorare a ...

