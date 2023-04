Défi Atlantique verso La Rochelle: compatto il gruppo di testa (Di martedì 18 aprile 2023) Entra nel vivo la seconda tappa della Défi Atlantique, che da Horta si dirige in Francia, a La Rochelle. Dopo un giorno di navigazione completato, sono compatte le barche dal primo all’ottavo posto, essendo raccolte in appena 10 miglia. Défi Atlantique, la strategia per arrivare a La Rochelle Scelta verso Est che non ha pagato, almeno inizialmente, per Ambrogio Beccaria e Alla Grande Pirelli, che si sono riavvicinati e si trovano ora in terza posizione. “Abbiamo appena concluso il primo giorno di regata. La partenza dalle Azzorre è stata stupenda”, ha detto Beccaria sulla sua pagina Facebook. “Non facile dato che sono isole vulcaniche molto alte quindi il vento è complicato da capire, ma siamo stati bravi, la partenza in solitaria ha funzionato molto bene! Ad un certo ... Leggi su nonsolonautica (Di martedì 18 aprile 2023) Entra nel vivo la seconda tappa della, che da Horta si dirige in Francia, a La. Dopo un giorno di navigazione completato, sono compatte le barche dal primo all’ottavo posto, essendo raccolte in appena 10 miglia., la strategia per arrivare a LaSceltaEst che non ha pagato, almeno inizialmente, per Ambrogio Beccaria e Alla Grande Pirelli, che si sono riavvicinati e si trovano ora in terza posizione. “Abbiamo appena concluso il primo giorno di regata. La partenza dalle Azzorre è stata stupenda”, ha detto Beccaria sulla sua pagina Facebook. “Non facile dato che sono isole vulcaniche molto alte quindi il vento è complicato da capire, ma siamo stati bravi, la partenza in solitaria ha funzionato molto bene! Ad un certo ...

