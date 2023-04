DEF, sindacati all’attacco: “Non è adeguato” (Di martedì 18 aprile 2023) Il Documento di Economia e Finanza non convince i sindacati che in audizione in Parlamento rilanciano la mobilitazione: “poche risorse e misure in aulcuni casi inadeguate”, per questo il DEF “non è adeguato alla fase che sta attraversando il Paese”. DEF, sindacati all’attacco Per la Cgil “L’unico intervento di politica economica, minimo, a sostegno della domanda è la riduzione del cuneo fiscale. Mancano risposte strutturali per limitare i prezzi, sostenere i redditi da lavoro e pensione anche attraverso la via fiscale e per sostenere la coesione sociale attraverso politiche per l’inclusione”. Bacchettata anche sulle pensioni con “il superamento della legge Fornero rimandato per l’ennesima volta. Non ci sono risorse. Il nostro giudizio non può che essere negativo”. Sempre parlando del taglio del cuneo contributivo ... Leggi su quifinanza (Di martedì 18 aprile 2023) Il Documento di Economia e Finanza non convince iche in audizione in Parlamento rilanciano la mobilitazione: “poche risorse e misure in aulcuni casi inadeguate”, per questo il DEF “non èalla fase che sta attraversando il Paese”. DEF,Per la Cgil “L’unico intervento di politica economica, minimo, a sostegno della domanda è la riduzione del cuneo fiscale. Mancano risposte strutturali per limitare i prezzi, sostenere i redditi da lavoro e pensione anche attraverso la via fiscale e per sostenere la coesione sociale attraverso politiche per l’inclusione”. Bacchettata anche sulle pensioni con “il superamento della legge Fornero rimandato per l’ennesima volta. Non ci sono risorse. Il nostro giudizio non può che essere negativo”. Sempre parlando del taglio del cuneo contributivo ...

