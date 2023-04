(Di martedì 18 aprile 2023) Incognita economia Usa e apprezzamento euro, impatto 0,2 punti quest'anno e 0,5 nel 2024 Sussiste “un’elevata incertezza circa l’evoluzione di alcuni fattori internazionali, che potrebbero modificare sensibilmente il quadro delineato già dall’anno in corso. Iindividuati nel Def sono del resto prevalentemente orientati al ribasso, come confermato dai principali analisti nazionali e internazionali”. Così Giovanni Savio Direttore della Direzione Centrale per la contabilità nazionale dello’in audizione sul Def davanti alle commissioni Bilancio congiunte di Camera e Senato. “Essi sono collegati innanzitutto alla guerra in Ucraina e alle conseguenti tensioni geopolitiche, che possono compromettere il processo di riduzione dell’inflazione, generando una nuova spinta al rialzo dei prezzi dei prodotti energetici e delle materie prime. Il prezzo ...

... sia per l'erosione del potere di acquisto visto che secondo l'ad oggi l'inflazione acquisita ... Nel triennio 2024 - 2026, a fronte di una crescita media annua del Pil nominale del 3,6%, il...... Giuseppe Tripoli - In particolare ilevidenzia che, a causa della riduzione demografica che l'...di persone in età lavorativa per l'invecchiamento della popolazione (secondo le previsioni...Nel 2021 il gap con la media Ue era di quasi 12 mld: ilinvece di porre le basi per colmarlo ... sia per l'erosione del potere di acquisto visto che secondo l'a oggi l'inflazione acquisita ...

Def, Istat: "Rischi su crescita già nel 2023" Adnkronos

Roma, 18 apr. (Adnkronos Salute) – Sono “preoccupanti i segnali di definanziamento della sanità” che emergono dall’analisi del Def 2023. A partire dal 2025 ... potere di acquisto visto che secondo ...Con la pandemia si pensava che ci sarebbe stato un rilancio della sanità, con maggiori stanziamenti per il Ssn, ma il Def del governo Meloni è la ...