**Def: in aula Camera giovedì 27 aprile** (Di martedì 18 aprile 2023) Roma, 18 apr. (Adnkronos) - Il Def sarà in aula alla Camera giovedì 27 aprile dalle 9 e 30 fino alle 13 e 30, quando si svolgerà il question time. Poi proseguirà l'esame del provvedimento. Lo ha stabilito la conferenza dei capigruppo di Montecitorio. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 18 aprile 2023) Roma, 18 apr. (Adnkronos) - Il Def sarà inalla27 aprile dalle 9 e 30 fino alle 13 e 30, quando si svolgerà il question time. Poi proseguirà l'esame del provvedimento. Lo ha stabilito la conferenza dei capigruppo di Montecitorio.

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fisco24_info : Def, ecco il tesoretto per il taglio delle tasse. Ma prima serve l’ok delle Camere: Terminato il giro di audizioni… - ADM_assdemxmi : RT @BeaLorenzin: A leggere ilSole24ore nel #DEF forse spuntano 5 miliardi per la #sanità, ma forse no. ... Ieri in aula non siamo stati per… - ClaudiaGino2 : RT @BeaLorenzin: A leggere ilSole24ore nel #DEF forse spuntano 5 miliardi per la #sanità, ma forse no. ... Ieri in aula non siamo stati per… - lamescolanza : Via libera dell'Aula del Senato al decreto sulla governance del Pnrr: i sì sono stati 83, 57 i no e 6 gli astenuti.… - LuciaDiMartin18 : RT @BeaLorenzin: A leggere ilSole24ore nel #DEF forse spuntano 5 miliardi per la #sanità, ma forse no. ... Ieri in aula non siamo stati per… -