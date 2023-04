Def | Furfaro | ' governo calpesta diritto alla salute'

(Di martedì 18 aprile 2023) Roma, 18 apr. (Adnkronos) - "A certificare il livello vergognoso di accanimento di questocontro il Servizio Sanitario nazionale arriva oggi anche la Fondazione Gimbe che commentando il Def 2023 ne certifica, ancora una volta, la totale insufficienza del finanziamento del Fondo sanitario nazionale e la decrescita nel rapporto con il Pil nei prossimi anni". Così Marco, capogruppo Pd in commissione Affari sociali e responsabile Iniziative politiche, contrasto alle diseguaglianze e welfare nella segreteria del Partito democratico. "A partire dal 2025, infatti, il rapporto spesa sanitaria/Pil si attesterà al 6,2%, inferiore a livelli pre-pandemia. Interminabili liste di attesa, centralità del privato, rinuncia alle cure delle famiglie, diseguaglianze regionali e locali nell'offerta di servizi e prestazioni che determinano migrazione ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenparl : Def. Furfaro (Pd), governo calpesta diritto alla salute - -

... con ilche non considera la Sanità un asset pubblico da salvaguardare e sul quale investire'. ...tenore le prese di posizione di altri membri della segreteria come Alessandro Zan e Marco, ...... quindi una previsione di finanziamenti a scendere verso livelli pre pandemia, infine pochissime risorse nele ieri pure gli annunci del ministro Fitto che considera le case di comunità, uno dei ...... infine pochissime risorse nele ieri pure gli annunci del ministro Fitto che considera le case ... Così Marco, capogruppo dem in commissione Affari Sociali.

Def. Furfaro (Pd), governo calpesta diritto alla salute Agenparl

L’Italia continuerà ad essere uno dei Paesi europei con il più basso rapporto percentuale tra spesa sanitaria pubblica e prodotto interno ..."C'è una linea chiara e strategica del governo: il diritto alle cure si paga, non deve essere garantito in modo universale, chi può ricorrerà ai privati, gli altri dovranno accontentarsi di ciò che re ...