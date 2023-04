Decreto migranti slitta a mercoledì in Senato (Di martedì 18 aprile 2023) (Adnkronos) – slitta a domani l’Aula del Senato sul Decreto migranti. E’ quanto avrebbe stabilito la conferenza dei capigruppo. Per quanto riguarda il calendario dei lavori in Aula, dalle 16.30 di oggi ci sarà la discussione sul Decreto Ucraina, con le prime votazioni. Inoltre si è stabilito che l’audizione del ministro per gli Affari Europei Raffaele Fitto, si svolgerà mercoledì prossimo, 26 aprile, in orario da definire. Si sono conclusi intorno alle 12.30 i lavori della prima Commissione del Senato, dove sono stati votati alcuni dei quasi 300 emendamenti depositati sul dl migranti. Il presidente Alberto Balboni (Fdi) ha chiuso la seduta “visto che dobbiamo andare in Giunta”. “Il provvedimento – aveva spiegato – è calendarizzato per l’Aula, se ... Leggi su italiasera (Di martedì 18 aprile 2023) (Adnkronos) –a domani l’Aula delsul. E’ quanto avrebbe stabilito la conferenza dei capigruppo. Per quanto riguarda il calendario dei lavori in Aula, dalle 16.30 di oggi ci sarà la discussione sulUcraina, con le prime votazioni. Inoltre si è stabilito che l’audizione del ministro per gli Affari Europei Raffaele Fitto, si svolgeràprossimo, 26 aprile, in orario da definire. Si sono conclusi intorno alle 12.30 i lavori della prima Commissione del, dove sono stati votati alcuni dei quasi 300 emendamenti depositati sul dl. Il presidente Alberto Balboni (Fdi) ha chiuso la seduta “visto che dobbiamo andare in Giunta”. “Il provvedimento – aveva spiegato – è calendarizzato per l’Aula, se ...

