Decreto Cutro, la protesta delle associazioni: "Produrrà solo nuovi irregolari". C'è anche Schlein: "Faremo opposizione" (Di martedì 18 aprile 2023) Dalle associazioni riunite nel Tavolo Asilo e Immigrazione fino alle principali forze di opposizione in Parlamento, nel giorno dell'arrivo in Senato per la conversione in legge del 'Decreto Cutro', in piazza è partita la protesta contro il provvedimento bandiera del governo Meloni, con la maggioranza di destra che punta a smantellare la protezione speciale. "Produrrà soltanto nuovi irregolari", attaccano le associazioni. E ancora: "Questo Decreto non affronta in alcun modo le vere cause che in questi anni hanno portato alla morte in mare di migliaia di persone, prevede condizioni peggiorative della condizione giuridica degli stranieri che arrivano in Italia. Aumenterà l'esclusione, anche di chi è già ...

