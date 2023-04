Decreto Cutro | Gasparri FI | Maggioranza avanti compatta | emendamento regola accoglienza speciale

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... repubblica : Schlein in piazza contro il decreto Cutro: 'Opposizione a norme disumane.' [di Alessandra Ziniti] - fanpage : “È un provvedimento disumano”, ha detto Elly Schlein alla manifestazione contro il decreto Cutro che si è tenuta og… - SusannaCeccardi : La Lega, con i suoi emendamenti, lavora per inasprire il Decreto Cutro a favore di legalità e sicurezza. Abbiamo g… - Moixus1970 : RT @RescueMed: Oggi eravamo in piazza a #Roma per la manifestazione nazionale #InvertireLaRotta per contestare il Decreto #Cutro. Quest… - extraterra62 : RT @RescueMed: Oggi eravamo in piazza a #Roma per la manifestazione nazionale #InvertireLaRotta per contestare il Decreto #Cutro. Quest… -

Roma, 18 aprile 2023 "Dovete chiedere alla Lega. Abbiamo trovato una convergenza che riguarda i gruppi parlamentari e gli uffici tecnico legislativi. Bisogna lavorare con cautela, perché a volte si ...Dalle associazioni riunite nel Tavolo Asilo e Immigrazione fino alle principali forze di opposizione in Parlamento, nel giorno dell'arrivo in Senato per la conversione in legge del '' , in piazza è partita la protesta contro il provvedimento bandiera del governo Meloni, con la maggioranza di destra che punta a smantellare la protezione speciale . 'Produrrà soltanto ...Il braccio di ferro nella maggioranza sulmigranti avrà il suo epilogo direttamente in Aula al Senato con la Lega che, con i suoi ... quella varata dal cdm convocato a, in Calabria, dopo ...

Decreto Cutro, rinviato a domani l'esame in Senato. Il testo torna in aula nella versione originale la Repubblica

(Agenzia Vista) Roma, 18 aprile 2023 “Dovete chiedere alla Lega. Abbiamo trovato una convergenza che riguarda i gruppi parlamentari e gli ...Dalle associazioni riunite nel Tavolo Asilo e Immigrazione fino alle principali forze di opposizione in Parlamento, nel giorno dell’arrivo in Senato per la conversione in legge del ‘Decreto Cutro’, in ...