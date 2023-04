De Laurentiis sarà al Maradona per Napoli-Milan (Gazzetta) (Di martedì 18 aprile 2023) Al Maradona, per assistere a Napoli-Milan di Champions League, stasera ci sarà anche il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis. Fino alla vigilia la sua presenza non era scontata, visto che il patron azzurro è in procinto di partire per un lungo viaggio di affari negli States. Ma qualcosa è cambiato. La Gazzetta dello Sport dà per certa la sua presenza allo stadio di Fuorigrotta per l’importante partita contro i rossoneri. Probabilmente, nella decisione, scrive la rosea, ha inciso anche la distensione dei rapporti tra De Laurentiis e gli ultras del Napoli. Sabato c’è stato un primo incontro, ieri un secondo, all’ora dell’aperitivo: entrambi al Britannique, hotel che generalmente ospita la squadra di Luciano Spalletti. La ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 18 aprile 2023) Al, per assistere adi Champions League, stasera cianche il presidente del, Aurelio De. Fino alla vigilia la sua presenza non era scontata, visto che il patron azzurro è in procinto di partire per un lungo viaggio di affari negli States. Ma qualcosa è cambiato. Ladello Sport dà per certa la sua presenza allo stadio di Fuorigrotta per l’importante partita contro i rossoneri. Probabilmente, nella decisione, scrive la rosea, ha inciso anche la distensione dei rapporti tra Dee gli ultras del. Sabato c’è stato un primo incontro, ieri un secondo, all’ora dell’aperitivo: entrambi al Britannique, hotel che generalmente ospita la squadra di Luciano Spalletti. La ...

Napoli - Milan, Maradona sold - out. È record stagionale (CorSport) Oltre cinquantamila spettatori per la partita di ritorno dei quarti di finale Champions. Allo stadio ci sarà anche De Laurentiis Napoli's fans cheer during the UEFA Champions League round of 16, second leg football match between SSC Napoli and Eintracht Frankfurt at the Diego - Maradona stadium in ... Napoli - Milan, probabili formazioni: Spalletti sceglie Ndombele e Politano Sarà anche la partita dell'anno, ma le abitudini non si cambiano: la vigilia è in famiglia, o con ... Aurelio De Laurentiis (che ieri a pranzo era con Mamuka Jugeli, agente di Kvara: argomento, il futuro ... Nuovo incontro Ultras - De Laurentiis! Il Napolista: "Stanno parlando della festa scudetto" ... dove De Laurentiis ha già incontrato Mamuka Jugeli , agente di Kvaratskhelia. Secondo il Napolista, " il presidente sta accelerando poiché partirà per gli Stati Uniti e non ci sarà per i preparativi ... Oltre cinquantamila spettatori per la partita di ritorno dei quarti di finale Champions. Allo stadio cianche DeNapoli's fans cheer during the UEFA Champions League round of 16, second leg football match between SSC Napoli and Eintracht Frankfurt at the Diego - Maradona stadium in ...anche la partita dell'anno, ma le abitudini non si cambiano: la vigilia è in famiglia, o con ... Aurelio De(che ieri a pranzo era con Mamuka Jugeli, agente di Kvara: argomento, il futuro ...... dove Deha già incontrato Mamuka Jugeli , agente di Kvaratskhelia. Secondo il Napolista, " il presidente sta accelerando poiché partirà per gli Stati Uniti e non ciper i preparativi ... Los Angeles può attendere, De Laurentiis sarà allo stadio per Napoli-Milan La Gazzetta dello Sport