De Laurentiis incontra l’agente di Kvaratskhelia | ecco il motivo

(Di martedì 18 aprile 2023) Aurelio Dehato Mamuka Jugeli, agente di Khvicha, giocatore georgiano del Napoli. Il Napoli è pronto a giocarsi la storia, la sfida con il Milan vale una semifinale di Champions League. Ma Deguarda anche al futuro. Secondo quanto riferisce Il Mattino, Aurelio Dehatodiall’Hotel Britannique. Ildell’incontro tra Dee Jugeli è stato quello di chiacchierare sul rinnovo di. Il giocatore georgiano piace a tantissimi top club in giro per l’Europa, mentre l’idea del Napoli è quello di prolungargli il contratto di un anno e raddoppiargli lo stipendio. L'articolo proviene da Calcio Napoli, ...

Aurelio De Laurentiis ha incontrato l'agente di Khvicha Kvaratskhelia, Mamuka Jugeli. Il presidente azzurro è stato immortalato sorridente in un noto hotel di Napoli con il procuratore dell'attaccante georgiano. E' di ieri la notizia della scorta assegnata a De Laurentiis proprio in seguito alle tensioni con una parte della tifoseria che nell'ultima partita di campionato in casa contro il Milan è rimasta in ...

Nuovo incontro del presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, e i capi ultras del Maradona, stavolta per un aperitivo ...