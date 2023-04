«De Laurentiis è passato dalla Thatcher al “Patto del Britannique”» (Süddeutsche) (Di martedì 18 aprile 2023) Il “Patto del Britannique”. Così lo chiama la Süddeutsche Zeitung, uno dei tanti quotidiani internazionali di prestigio ad aver seguito la telenovela un po’ farsesca della frattura ri-composta tra De Laurentiis e tifoseria organizzata del Napoli, sotto l’interessata supervisione dello Stato italiano. Una storia raccontata anche dal Guardian e da L’Equipe, a dimostrazione che l’eco di eventuali figuracce va calcolato ormai su dimensioni europee, e non più locali. E infatti anche l’autorevole quotidiano tedesco non tralascia nulla, trasmettendo un certo distaccato stupore per la sequela di avvenimenti chiusi con la foto social della riappacificazione. Il suddetto Patto, scrive la SZ, “non diventerà mai qualcosa per gli storici seri, nemmeno per gli storici del calcio. Ma naturalmente ha già tutta una ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 18 aprile 2023) Il “del”. Così lo chiama laZeitung, uno dei tanti quotidiani internazionali di prestigio ad aver seguito la telenovela un po’ farsesca della frattura ri-composta tra Dee tifoseria organizzata del Napoli, sotto l’interessata supervisione dello Stato italiano. Una storia raccontata anche dal Guardian e da L’Equipe, a dimostrazione che l’eco di eventuali figuracce va calcolato ormai su dimensioni europee, e non più locali. E infatti anche l’autorevole quotidiano tedesco non tralascia nulla, trasmettendo un certo distaccato stupore per la sequela di avvenimenti chiusi con la foto social della riappacificazione. Il suddetto, scrive la SZ, “non diventerà mai qualcosa per gli storici seri, nemmeno per gli storici del calcio. Ma naturalmente ha già tutta una ...

