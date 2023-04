Davide Donadei e il sangue nella foto: l’ex vippone spiega cosa è successo (Di martedì 18 aprile 2023) l’ex vippone ha spiegato su Instagram il mistero della foto con la maglietta sporca di sangue pubblicata sul social e poi rimossa Davide Donadei è tornato su Instagram per spiegare ai suoi fan cosa è accaduto sabato sera in un locale di Milano, quando pare fosse a cena in compagnia di Chiara Rabbi, sua ex fidanzata, con la quale stava tentando di ricucire il rapporto. Proprio nella stessa sera aveva pubblicato sul social una foto dove si vedeva la maglietta sporca di sangue, che ha poi rimosso. «Sabato sera siamo andati a cena e ogni tanto ci scambiavamo degli sguardi. Ci stavamo divertendo e la serata era piacevole», che ha aggiunto: «Abbiamo continuato la serata in discoteca, vicini ... Leggi su 361magazine (Di martedì 18 aprile 2023)hato su Instagram il mistero dellacon la maglietta sporca dipubblicata sul social e poi rimossaè tornato su Instagram perre ai suoi fanè accaduto sabato sera in un locale di Milano, quando pare fosse a cena in compagnia di Chiara Rabbi, sua ex fidanzata, con la quale stava tentando di ricucire il rapporto. Propriostessa sera aveva pubblicato sul social unadove si vedeva la maglietta sporca di, che ha poi rimosso. «Sabato sera siamo andati a cena e ogni tanto ci scambiavamo degli sguardi. Ci stavamo divertendo e la serata era piacevole», che ha aggiunto: «Abbiamo continuato la serata in discoteca, vicini ...

