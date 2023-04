Davide Donadei e Chiara Rabbi sono tornati insieme? Ultime news e cosa è successo tra i due

(Di martedì 18 aprile 2023) La storia trasembra riservare sorprese a fan e curiosi. Sembrava ci fosse stato un ritorno di fiamma dopo una serata trascorsa. I due sabato avrebbero trascorso la serata, invitati da un amico comune. Poi c’è stata la pubblicazione di una foto nella quale l’ex tronista di Uomini e Donne appariva sporco di sangue. Una immagine fatta scomparire prontamente dache, però, è intervenuto per fornire delle delucidazioni in merito.ha raccontatoL’ex gieffino ha raccontato di una serata trascorsa con l’ex fidanzata, niente di strano, anche perché dopo il Grande Fratello Vip i due ...

Lo scorso sabato i followers dihanno visto pubblicato uno scatto in cui si vedeva il ragazzo con una maglietta bianca sporca di sangue e segni di colluttazione sul viso . Presto, però, questa foto è stata cancellata, ..., ex concorrente del GfVip ed ex tronista di Uomini e Donne , nelle ultime ore ha voluto spiegare nelle sue Instagram stories cosa è successo sabato sera in un locale di Milano , stesso ...Quali sono le novità che riguardano il reality più famoso e seguito d'Italia Pamela Prati, la rivelazione su Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria, il mistero delle foto ...

Davide Donadei, ex concorrente del GfVip ed ex tronista di Uomini e Donne, nelle ultime ore ha voluto spiegare nelle sue Instagram stories cosa è successo sabato sera in un locale di Milano, stesso ...Nella notte di sabato sarebbe scoppiata una lite furibonda tra i due ex protagonisti di Uomini e Donne. Ecco cos’è successo. Solo un giorno fa avevamo parlato di un presunto… Leggi ...