Darmian: «Il quarto posto è un nostro obiettivo, non ci serve un premio per raggiungerlo»

Domani l'Inter affronterà il Benfica nei quarti di finale di Champions League. Oggi l'allenatore della squadra nerazzurra ha parlato in conferenza stampa per presentare la partita. Accanto a lui, Matteo Darmian. Di seguito le parole di Darmian, da Tuttomercatoweb.com. 

Siete a tre partite dalla possibilità di giocare una finale di Champions. C'è la volontà e la convinzione di guardarsi in faccia nello spogliatoio per questo ultimo mese, azzerando il campionato? 

Darmian: "Sicuramente c'è la volontà di fare questo ultimo mese nel migliore dei modi, perché ci giochiamo tanto, a partire da domani sera. Sappiamo che sarà difficile ma siamo concentrati su domani". 

Un momento chiave del vostro cammino in Champions? 

"Non lo so, però abbiamo fatto un bel percorso e vogliamo continuare. Se ne devo scegliere una penso all'andata al Camp Nou".

