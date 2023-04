Darmian: «Domani sarà una partita difficile, ma al tempo stesso importante per l’Inter in Champions» (Di martedì 18 aprile 2023) Matteo Darmian, giocatore dell’Inter, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match di Champions con il Benfica Matteo Darmian, giocatore dell’Inter, ha parlato in conferenza stampa. GRUPPO – «Sicuramente c’è la volontà di fare questo ultimo mese nel migliore dei modi: a partire da Domani sera. sarà una partita difficile, ma al tempo stesso importante per l’Inter in Champions». MOMENTO importante – «Vogliamo continuare questo percorso. Momento migliore? Sicuramente contro il Barcellona all’andata». CAMPIONATO E COPPA – «In campionato non stiamo vivendo il nostro miglior momento. Non riusciamo a concludere in porta, ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 18 aprile 2023) Matteo, giocatore del, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match dicon il Benfica Matteo, giocatore del, ha parlato in conferenza stampa. GRUPPO – «Sicuramente c’è la volontà di fare questo ultimo mese nel migliore dei modi: a partire dasera.una, ma alperin». MOMENTO– «Vogliamo continuare questo percorso. Momento migliore? Sicuramente contro il Barcellona all’andata». CAMPIONATO E COPPA – «In campionato non stiamo vivendo il nostro miglior momento. Non riusciamo a concludere in porta, ...

