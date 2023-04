Darmian: «Champions League nostro obiettivo, non serve premio!» (Di martedì 18 aprile 2023) C’è Darmian in conferenza stampa assieme a Inzaghi alla vigilia di Inter-Benfica. Prima dell’allenatore (QUI il LIVE) è toccato al difensore presentare i temi del ritorno dei quarti di finale di Champions League. CONFERENZA Darmian – Questa la conferenza stampa di Matteo Darmian alla vigilia di Inter-Benfica. Si è detto in questa settimana che siete a tre partite dal giocare una finale di Champions League, cosa che rimane in un calciatore per sempre. C’è la volontà di guardarsi in faccia in spogliatoio, azzerare quanto successo in campionato e dare il massimo da qui a fine stagione? Sicuramente c’è la volontà di fare quest’ultimo mese nel migliore dei modi, perché ci giochiamo tanto a partire da domani sera. Sappiamo che sarà un mese difficile, però adesso siamo ... Leggi su inter-news (Di martedì 18 aprile 2023) C’èin conferenza stampa assieme a Inzaghi alla vigilia di Inter-Benfica. Prima dell’allenatore (QUI il LIVE) è toccato al difensore presentare i temi del ritorno dei quarti di finale di. CONFERENZA– Questa la conferenza stampa di Matteoalla vigilia di Inter-Benfica. Si è detto in questa settimana che siete a tre partite dal giocare una finale di, cosa che rimane in un calciatore per sempre. C’è la volontà di guardarsi in faccia in spogliatoio, azzerare quanto successo in campionato e dare il massimo da qui a fine stagione? Sicuramente c’è la volontà di fare quest’ultimo mese nel migliore dei modi, perché ci giochiamo tanto a partire da domani sera. Sappiamo che sarà un mese difficile, però adesso siamo ...

