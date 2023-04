Darmian: «Benfica nella testa per ventiquattro ore, poi campionato!» (Di martedì 18 aprile 2023) Darmian dopo aver parlato in conferenza stampa alla vigilia di Inter-Benfica (vedi QUI) su Sportmediaset ha parlato ancora della sfida in programma domani a San Siro. ventiquattro ORE – Matteo Darmian ha parlato così in vista della sfida di Champions League domani: «Dobbiamo pensare alla Champions League senza pensare al campionato sapendo che non stiamo attraversando un periodo positivo. Domani per ventiquattro ore dovremmo pensare al Benfica e poi al campionato ci penseremo da giovedì». Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al contenuto originale () © Inter-News.it 2014-2023 - Tutti i diritti riservati Leggi su inter-news (Di martedì 18 aprile 2023)dopo aver parlato in conferenza stampa alla vigilia di Inter-(vedi QUI) su Sportmediaset ha parlato ancora della sfida in programma domani a San Siro.ORE – Matteoha parlato così in vista della sfida di Champions League domani: «Dobbiamo pensare alla Champions League senza pensare al campionato sapendo che non stiamo attraversando un periodo positivo. Domani perore dovremmo pensare ale poi al campionato ci penseremo da giovedì». Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al contenuto originale () © Inter-News.it 2014-2023 - Tutti i diritti riservati

