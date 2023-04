Damiani: «Sono felice per la pace De Laurentiis-ultras, ma non dimentichiamo il lavoro del club» (Di martedì 18 aprile 2023) Il Corriere del Mezzogiorno intervista Oscar Damiani, doppio ex di Napoli e Milan. Il tema è ovviamente la partita di Champions League di stasera. Damiani ricorda entrambe le sue esperienze, quella in azzurro e quella in rossonero. «Sono molto legato alla maglia azzurra erano i primi anni della mia carriera e ho vissuto delle stagioni bellissime con grande affetto per la gente ed i tifosi. Al Milan Sono arrivato quando ero più grande ma ho ancora dei bellissimi ricordi. Sono convinto che stasera sarà un grande spettacolo». L’1-0 del Meazza dà un vantaggio agli uomini di Pioli ma nulla è ancora scritto, per Damiani. «Un gol in cassaforte avvantaggia i rossoneri, ma non è ancora finita per il Napoli che ritrova il nigeriano, assente all’andata. L’ho visto bene contro il Verona: ha grande ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 18 aprile 2023) Il Corriere del Mezzogiorno intervista Oscar, doppio ex di Napoli e Milan. Il tema è ovviamente la partita di Champions League di stasera.ricorda entrambe le sue esperienze, quella in azzurro e quella in rossonero. «molto legato alla maglia azzurra erano i primi anni della mia carriera e ho vissuto delle stagioni bellissime con grande affetto per la gente ed i tifosi. Al Milanarrivato quando ero più grande ma ho ancora dei bellissimi ricordi.convinto che stasera sarà un grande spettacolo». L’1-0 del Meazza dà un vantaggio agli uomini di Pioli ma nulla è ancora scritto, per. «Un gol in cassaforte avvantaggia i rossoneri, ma non è ancora finita per il Napoli che ritrova il nigeriano, assente all’andata. L’ho visto bene contro il Verona: ha grande ...

