Dalle ecografie alle visite sugli esami in ospedale. Nord batte Sud 10 a 1 (Di martedì 18 aprile 2023) I dati Agenas: l’Emilia-Romagna fa il triplo delle prestazioni della Calabria per la diagnosi dell’addome. Ma per altri controlli il divario in Italia è ancora più ampio Leggi su repubblica (Di martedì 18 aprile 2023) I dati Agenas: l’Emilia-Romagna fa il triplo delle prestazioni della Calabria per la diagnosi dell’addome. Ma per altri controlli il divario in Italia è ancora più ampio

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... violagiannoli : RT @repubblica: Dalle ecografie alle visite, sugli esami in ospedale Nord batte Sud 10 a 1 - AOnewsIT : La gara di oggi è stata vinta per 30m: ?? 07:10 la Repubblica: Cremlino, Putin in visita al quartier ge.… ?? 07:40 R… - antoniorosato72 : Dalle ecografie alle visite sugli esami in ospedale. Nord batte Sud 10 a 1. I dati Agenas: l’Emilia-Romagna fa il t… - Bianca34874951 : RT @repubblica: Dalle ecografie alle visite, sugli esami in ospedale Nord batte Sud 10 a 1 - Rob97052180Rob : RT @repubblica: Dalle ecografie alle visite, sugli esami in ospedale Nord batte Sud 10 a 1 -