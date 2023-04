“Dalla strada al palco” anticipazioni del 18 aprile

Leggi su metropolitanmagazine

(Di martedì 18 aprile 2023) “Al” ritorna stasera 18in onda a partire dalle 21:30 su Raidue, lo show condotto da Nek, che porta in tv il mondo degli artisti diche si esibiscono e si raccontano davanti al pubblico in studio e ad alcuni ospiti vip, Sono Francesco Renga e la Signora Coriandoli, il personaggio interpretato dall’attore comico Maurizio Ferrini, i “passanti importanti” del quarto appuntamento. I due ospiti affiancheranno il pubblico in studio nella scelta delle tre performance più belle della serata e gli artisti selezionati andranno direttamente in finale insieme a quelli della prima, della seconda e terza puntata. Saranno in totale 15 a contendersi il premio di Miglior Artista diD’Italia nel corso della puntata decisiva, martedì 2 maggio. I finalisti della ...