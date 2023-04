Dalla strada al Palco 2023: le anticipazioni (concorrenti, cast, ospiti) della quarta puntata (Di martedì 18 aprile 2023) Stasera, martedì 18 aprile 2023, alle ore 21,20 su Rai 2 va in onda la quarta puntata di Dalla strada al Palco, la seconda edizione dello show ideato da Carlo Conti e condotto da Nek che porta in tv il variopinto mondo degli artisti di strada che si esibiscono e si raccontano davanti al pubblico in studio e ad alcuni ospiti vip. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. anticipazioni (concorrenti, cast e ospiti) Sono Francesco Renga e la Signora Coriandoli – il personaggio interpretato dall’attore comico Maurizio Ferrini – i “passanti importanti” del quarto appuntamento con “Dalla strada al Palco”, lo show condotto da ... Leggi su tpi (Di martedì 18 aprile 2023) Stasera, martedì 18 aprile, alle ore 21,20 su Rai 2 va in onda ladial, la seconda edizione dello show ideato da Carlo Conti e condotto da Nek che porta in tv il variopinto mondo degli artisti diche si esibiscono e si raccontano davanti al pubblico in studio e ad alcunivip. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.) Sono Francesco Renga e la Signora Coriandoli – il personaggio interpretato dall’attore comico Maurizio Ferrini – i “passanti importanti” del quarto appuntamento con “al”, lo show condotto da ...

