Dalla strada al palco 2023 con Nek | ospiti | cast e anticipazioni di stasera 18 aprile su Rai 2

Leggi su movieplayer

(Di martedì 18 aprile 2023)su Rai 2 va in onda la quarta puntata dial, il talent show condotto da Nek:, 18, Rai 2 trasmetterà, in prima serata, la quarta puntata dial, condotto da Nek. Lo spettacolo è un'occasione per i concorrenti di esibirsi davanti ad un pubblico in studio e ad alcuniVIP. Il talent offre una grande vetrina per i cantanti, i musicisti e gli artisti diche potranno esprimere le loro doti sultelevisivo più grande d'Italia.della quarta puntata, nei panni dei cosiddetti "passanti importanti", Francesco Renga e ...