Dalla Germania: la fidanzata di Osimhen preme per trasferirsi in Bundesliga (Di martedì 18 aprile 2023) Si parla molto del futuro di Victor Osimhen che potrebbe essere lontano da Napoli nonostante la volontà del presidente De Laurentiis di trattenere tutti i suoi calciatori. Per l'attaccante nigeriano si è parlato della Premier, anche per alcune dichiarazioni rilasciate dallo stesso Osimhen, e più precisamente del Manchester United, ma anche della Bundesliga con il Bayern Monaco che vorrebbe regalare un attaccante di razza al nuovo tecnico, Thomas Tuchel. Proprio sulla strada che porta in Germania arrivano delle rassicurazioni Il giornalista specializzato Patri (Sport1) sostiene che la fidanzata del giocatore del Napoli è nata e cresciuta in terra germaniche e quindi avrebbe piacere di tornare a casa. Bayern, Manchester United e Chelsea seguono la situazione di Victor Osimhen. Il 24enne ...

