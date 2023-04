Vai agli ultimi Twett sull'argomento... delluccimarco1 : Dalla genetica ai tumori, le nuove prestazioni garantite - citynowit : Originario di #ReggioCalabria, la storia del piccolo Mario, grazie ai social, ha fatto il giro d'Italia. L'appello… - magicaGrmente22 : vita e della famiglia naturale. L'insegnante britannico dalla mentalità attivista equipara l'opposizione all'omose… - zagoramo : @larsenaleb @AfricainItalia Sieri ? Il vaccino somministrato a tutta la popolazione mondiale causa Covid ? Incroci… - serotoniride : questo episodio il mio personale incubo lo screentime è infinito voglio cancellare dalla mente la scena in cui mi h… -

Dai nuovi test genetici alle ultime terapie antitumorali fino alle protesi altamente tecnologiche. E' pronto il decreto tariffe del ministero della Salute che rende effettivo l'aggiornamento dei ...Due anni ed una malattiararissima che nel mondo conta circa 30 bambini/ragazzi. È la storia di Mario e dei suoi genitori, che con grande coraggio, hanno deciso di non arrendersi al destino, ma fare di tutto per dare ...Un monito a fare presto è arrivato persinopresidente della Corte costituzionale , Silvana Sciarra . Molte Regioni, però, fanno notare che i loro bilanci sono già in crisi e che rischiano di ...

Dalla genetica ai tumori, le nuove prestazioni garantite - Il Sole 24 ... Il Sole 24 ORE

L'appello dei genitori per tutti i bambini affetti dalla stessa malattia genetica rarissima Originario di Reggio Calabria, la storia del piccolo Mario, grazie ai social, ha fatto il giro d’Italia.Arriva il nuovo tariffario del Servizio sanitario nazionale, con diverse novità, tra cui: la procreazione assistita, l’adroterapia, la genetica, le protesi in ... Tante le novità in campo: dalla ...