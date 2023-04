“Dal Pd solo ideologia”. Le regioni di sinistra si tirano indietro sui migranti (Di martedì 18 aprile 2023) Una realtà quotidiana che da tanti, troppi mesi si è ormai trasformata in una drammatica criticità da affrontare. Un'emergenza, che necessità soluzioni tanto nette quanto immediate. Un tema, al contrario, che riesce a dividere la politica e sul quale la sinistra fa prevalere i propri interessi da bottega a quelli del Paese. Gli sbarchi di migranti proseguono, complice la crisi politica in Libia e, soprattutto in Tunisia e l'atavica indifferenza dell'Unione Europea. Il governo guidato da Giorgia Meloni ha così deciso di metter mano alle norme che regolano alcuni passaggi, prima tra tutti quella che concerne la cosiddetta protezione speciale. Un modo per iniziare a fronteggiare al meglio una situazione che, in vista dei mesi estivi, rischia di diventare esplosiva. I (pochi) governatori di sinistra (rimasti) hanno però detto no alla ... Leggi su iltempo (Di martedì 18 aprile 2023) Una realtà quotidiana che da tanti, troppi mesi si è ormai trasformata in una drammatica criticità da affrontare. Un'emergenza, che necessità soluzioni tanto nette quanto immediate. Un tema, al contrario, che riesce a dividere la politica e sul quale lafa prevalere i propri interessi da bottega a quelli del Paese. Gli sbarchi diproseguono, complice la crisi politica in Libia e, soprattutto in Tunisia e l'atavica indifferenza dell'Unione Europea. Il governo guidato da Giorgia Meloni ha così deciso di metter mano alle norme che regolano alcuni passaggi, prima tra tutti quella che concerne la cosiddetta protezione speciale. Un modo per iniziare a fronteggiare al meglio una situazione che, in vista dei mesi estivi, rischia di diventare esplosiva. I (pochi) governatori di(rimasti) hanno però detto no alla ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... tancredipalmeri : La semifinale sarebbe quasi sinonimo di finale per il Milan: in 13 semifinali di Champions ha vinto 11 volte. Entr… - LegaSalvini : Alessandro Morelli: Se le tasse sulla casa non sono state aumentate dal governo precedente è solo grazie alle barri… - Poesiaitalia : In Costa Azzurra si può affittare la casa del poeta Jacques Prévert. Situata in un angolo pittoresco tra le strad… - Giusepp70485149 : Il mio appello sull’IVA è stato ascoltato solo dal Portogallo! - AjcHead : RT @Virna25marzo: TRA VACCINATI BOOM DI MORTI PER CAUSE DIVERSE DAL COVID Solo chi non vuol vedere nega questa realtà. Capita ogni giorn… -