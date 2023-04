Dal folk alla trap, una proposta al Senato sul bonus per la musica nostrana (Di martedì 18 aprile 2023) Dal folk alle bande alla trap, a patto che sia nostrana il Senato lancia una proposta di fondi con un bonus per rinnovare la musica in Italia. l’idea è Lega-Fdi per i “Presidi di tradizione”. dove sono previsti 30 milioni dal 2023. La commissione Cultura al Senato è in discussione per un provvedimento che punta a favorire questo genere di produzione artistica in tutte le sue forme: sia che siano “orchestre mandolinistiche e gruppi folk” che anche musica “popolare contemporanea” ovvero “pop, rock, elettronica, rap, hiphop e trap”. Qualche informazione sulla proposta del Senato sul bonus per la musica ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 18 aprile 2023) Dalalle bande, a patto che siaillancia unadi fondi con unper rinnovare lain Italia. l’idea è Lega-Fdi per i “Presidi di tradizione”. dove sono previsti 30 milioni dal 2023. La commissione Cultura alè in discussione per un provvedimento che punta a favorire questo genere di produzione artistica in tutte le sue forme: sia che siano “orchestre mandolinistiche e gruppi” che anche“popolare contemporanea” ovvero “pop, rock, elettronica, rap, hiphop e”. Qualche informazione sulladelsulper la...

