Dal 28 aprile arriva COME FOSSE AMORE (Di martedì 18 aprile 2023) Un Marco Cavallaro abile trasformista alle prese con quattro donne diversissime, ma tutte deluse e prede di un sentimento cui è impossibile sottrarsi. L'AMORE è sopravvalutato? Chi lo sa… Non sembrerebbe proprio, almeno godendosi la prossima commedia in locandina. Cupido è un benevolo angioletto o le sue frecce feriscono proprio COME le altre? Con tanta ironia, ma anche speranza, il poliedrico artista, ormai di casa al Martinitt, affronta in modo divertente e per nulla scontato un tema che spesso scontato sembra esserlo. Al suo solito, scatena risate e insinua il dubbio. Perché al cuore, inutile sperare nel contrario, non si comanda. In scena fino al 14 maggio. Sempre in tournée, Marco Cavallaro non si ferma mai e, nonostante il continuo e sempre applauditissimo saliscendi dai palcoscenici di tutta Italia, non riesce a fermare nemmeno la mente e la ...

