Da Twitter – #SerieA | #Roma | le parole di José #Mourinho dopo la vittoria sull’#Udinese …

Juventus, Elkann ha parlato apertamente con una lettera agli azionisti Exor: tutti i dettagli della situazione. Come comunicato, anche, da 'Giovanni Albanese' sul suo profilo, John Elkann avrebbe, con una lettera diretta agli azionisti Exor, ' negato ogni illecito ' da parte del club bianconero.Elkann e l'intervento social che non lascia dubbi sul rammarico. La sfida di Serie A non è piaciuta anche al suo tifoso numero uno. Come si può evincere da un esplicativo post su, Lapo Elkann è rimasto deluso della prestazione della sua Juventus nella trasferta contro il Sassuolo.Sul suo profilo, Ravezzani ha parlato del possibile ritorno di Del Piero alla Juventus: tutti i dettagli. Ravezzani sul proprio profilo social,, ha parlato della possibilità del ritorno di Alessandro Del Piero alla Juventus, da dirigente. Come sappiamo, in questi giorni, sta trapelando la possibilità di vedere l'ex capitano e numero ...

Twitter blocca i bot che segnalano i tornado Punto Informatico