Vai agli ultimi Twett sull'argomento... 1899Gate14 : @RafaeLeao7 @TheoHernandez Con il sangue agli occhi martedì. Siamo con voi Rafa, combatterete con tutti noi che sar… - dalbertocarlos_ : @musoenjoyer Mi sa che siamo veramente agli sgoccioli, se non vince Parigi (e sarà molto dura, per quanto è pur sem… - Massimo_Balss : Ridicolizzato da Joao Mario, due assist agli a Rafa Silva. E sono passati 19 minuti. Quando capiranno che #DiMarco… -

Barcellona è un crocevia di storie tennistiche, con la terra battuta a fare da sfondo. La Capitale della Catalogna è il luogo " per cominciare " dove la coppia più famosa delle racchette tricolori, ...Alle 11 Francesco Passaro inaugurerà il martedì sulla PistaNadal : dall'altra parte della ... quando lo spagnolo si impose 6 - 2 7 - 5ottavi del Challenger di Perugia. Oggi tra i due ...... posticipando quindi il suo rientro, che manca da diversi mesi, dal match persoAustralian ... Il campo centrale del Conde de Godó, è stato ribattezzato PistaNadal nel 2017, in onore del ...

Da Rafa agli italiani, perché (nel tennis) Barcellona è speciale Tiscali

Nel torneo che ha visto Rafael Nadal vincitore per 12 volte e che ha in Carlos Alcaraz il detentore del titolo, negli anni non sono mancate le sorprese. E spesso, a Barcellona, dove pure la terra non ...Cameron Norrie, parlando con ATPTour.com, ha ricordato cosa significa affrontare il tennista di Manacor su questi campi. Il britannico ha ricordato il suo quarto di finale contro lo spagnolo nel 2021.