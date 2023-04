‘Da domani mi alzo tardi’, il 3 maggio la presentazione del film su Troisi a Montecitorio (Di martedì 18 aprile 2023) Tempo di lettura: 2 minutiIl giorno mercoledì 3 maggio 2023, alle ore 17.00, presso la Sala della Regina di Palazzo Montecitorio, è in programma l’ evento dal titolo: “Proiezione del film: Da domani mi alzo tardi” del regista, sceneggiatore e nipote di Massimo Troisi, Stefano Veneruso, prodotto dalla 30 Miles film e Barbara Di Mattia. «Da domani mi alzo tardi» è un affettuoso omaggio del regista Stefano Veneruso, nipote di Massimo Troisi e di Anna Pavignano, storica sceneggiatrice di tutti i film di Massimo Troisi oltre che sua compagna di vita. Tutto parte dall’omonimo romanzo scritto proprio da Anna Pavignano nel 2006 e trasformato in pellicola cinematografica in ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 18 aprile 2023) Tempo di lettura: 2 minutiIl giorno mercoledì 32023, alle ore 17.00, presso la Sala della Regina di Palazzo, è in programma l’ evento dal titolo: “Proiezione del: Damitardi” del regista, sceneggiatore e nipote di Massimo, Stefano Veneruso, prodotto dalla 30 Milese Barbara Di Mattia. «Damitardi» è un affettuoso odel regista Stefano Veneruso, nipote di Massimoe di Anna Pavignano, storica sceneggiatrice di tutti idi Massimooltre che sua compagna di vita. Tutto parte dall’omonimo romanzo scritto proprio da Anna Pavignano nel 2006 e trasformato in pellicola cinematografica in ...

