Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Gazzetta_it : Da #Baldanzi a #Zaniolo: i sei nomi che agitano il #calciomercato - DoveSeiBare : @Maz_Nerazzuro @snajaths Miretti, Baldanzi over Cristante and Zaniolo maybe -

Non è mai troppo presto per pensare alla prossima stagione. Anche se la classifica finale con la qualificazione o meno alle coppe europee, inciderà molto sulle scelte delle big. Ecco i sei nomi che ...... Coppola dell'Hellas (1024),dell'Empoli (1319), Højlund e Scalvini dell'Atalanta (...ha esordito in Champions League con i giallorossi a 19 anni ed è stato convocato in Nazionale ...La prossima stagione la squadra rossonera potrebbe essere un po' più azzurra: da, tutti i giocatori italiani che piacciono al DiavoloCon la qualificazione in Champions League in bilico, è davvero presto per capire come sarà il Milan 2023/2024 ma c'è aria di ...

Da Baldanzi a Zaniolo: i sei nomi che agitano il mercato La Gazzetta dello Sport

Siamo certi che la domanda del titolo non possa trovare una risposta unanime da parte del popolo della Roma o anche degli spettatori neutrali che hanno considerare comunque il giocatore una realtà ver ...Spinazzola sarebbe uno dei profili osservati dalla Juventus per la prossima estate: il suo sarebbe un ritorno a Torino ...