Cutro | adesso la sinistra si deve rimangiare gli insulti alla Meloni

(Di martedì 18 aprile 2023) Avete fatto morire donne e bambini innocenti». No, davanti al dito puntato dell'iraniano Rezappourmoghaddam Motjabu, uno dei sopravvissuti al drammatico naufragio del 26 febbraio vicinocosta di, che ieri ha testimoniato di fronte al gip di Crotone, non c'è Giorgiae neppure qualche ministro del governo “stragista”. Ci sono, guarda un po', gli scafisti. Quelli contro cui l'esecutivo ha deciso di concentrare da subito le sue attenzioni, inasprendo le pene e rendendo punibili le morti in mare anche fuori dalle acque territoriali. Quelli che secondo la, gli intellò e gli espertoni di migranti sono povere vittime incolpevoli, uno specchietto per le allodole, il dito che lo stolto continua a guardare al posto della luna. Sarà difficile che qualcuno dell'opposizione, dopo aver per quasi due mesi ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... alfredotec6 : @SilverSilver642 @HoaraBorselli @Libero_official Senti pezzo di troll fituso .. Adesso basta .. Siete esseri senza… - ZeniaConfusa : RT @P_M_1960: La protezione speciale è un permesso di soggiorno che viene rilasciato al richiedente asilo che non possa ottenere o non abbi… - elydaless : RT @P_M_1960: La protezione speciale è un permesso di soggiorno che viene rilasciato al richiedente asilo che non possa ottenere o non abbi… - CenturrinoLuigi : RT @P_M_1960: La protezione speciale è un permesso di soggiorno che viene rilasciato al richiedente asilo che non possa ottenere o non abbi… - ottobrerosa : RT @P_M_1960: La protezione speciale è un permesso di soggiorno che viene rilasciato al richiedente asilo che non possa ottenere o non abbi… -

Il decreto- con la stretta sull'accoglienza dei migranti - andrà in Aula al Senato oggi pomeriggio senza ... E il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera Tommaso Foti: 'cosa dirannoil ...... rimasto sullo sfondo dopoperchè il segnale che volevamo dare subito era che gli scafisti non potevano più fare i loro comodi e che in Italia si arriva in modo regolare.andava fatto un ...... rimasto sullo sfondo dopoperche' il segnale che volevamo dare subito era che gli scafisti non potevano piu' fare i loro comodi e che in Italia si arriva inmodo regolare.andava fatto ...

Cutro, adesso la sinistra si deve rimangiare gli insulti alla Meloni Liberoquotidiano.it

Sabrina Del Pozzo:"Siamo per i canali d’ingresso legali, non per le politiche di esternalizzazione delle frontiere" | Attualità, Immigrazione, Molise ...ROMA (ITALPRESS) – “Se non agiamo, ci sarà un continuo arrivo di clandestini che sanno che troveranno qui una forma di regolarizzazione. Ma l’Italia non può essere l’approdo di tutti». Lo afferma il m ...