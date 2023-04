Cuoche combattenti di Palermo, l’impresa che contrasta la violenza di genere rischia di chiudere (Di martedì 18 aprile 2023) Quando hanno aperto i battenti, nel 2018, suscitarono molto clamore mediatico. Le Cuoche combattenti di Palermo, infatti, sono un’impresa nata da una storia di riscatto: una donna che era riuscita a ribellarsi dopo 18 anni di violenza psicologica subita dal marito. Grazie al centro antiviolenza e ad un tirocinio lavorativo, Nicoletta Cosentino era riuscita ad aprire una piccola azienda di conserve. E ad aiutare le altre donne che stavano subendo il suo stesso tipo di vicenda. Peccato che poi, a poco a poco, l’attenzione mediatica è scemata e Cosentino è rimasta sola ad affrontare problemi nel suo laboratorio di piazza Cascino. E adesso rischia di chiudere. “Noi Cuoche combattenti abbiamo superato momenti davvero difficili – racconta la ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 18 aprile 2023) Quando hanno aperto i battenti, nel 2018, suscitarono molto clamore mediatico. Ledi, infatti, sono un’impresa nata da una storia di riscatto: una donna che era riuscita a ribellarsi dopo 18 anni dipsicologica subita dal marito. Grazie al centro antie ad un tirocinio lavorativo, Nicoletta Cosentino era riuscita ad aprire una piccola azienda di conserve. E ad aiutare le altre donne che stavano subendo il suo stesso tipo di vicenda. Peccato che poi, a poco a poco, l’attenzione mediatica è scemata e Cosentino è rimasta sola ad affrontare problemi nel suo laboratorio di piazza Cascino. E adessodi. “Noiabbiamo superato momenti davvero difficili – racconta la ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... giugiulone : RT @fattoquotidiano: Cuoche combattenti di Palermo, l’impresa che contrasta la violenza di genere rischia di chiudere - fattoquotidiano : Cuoche combattenti di Palermo, l’impresa che contrasta la violenza di genere rischia di chiudere - Marcello_1979 : RT @_mrbyte: Qui dobbiamo dare una mano. 'Salviamo le Cuoche combattenti': l'appello per non far chiudere il laboratorio delle ristoratric… - _mrbyte : Qui dobbiamo dare una mano. 'Salviamo le Cuoche combattenti': l'appello per non far chiudere il laboratorio delle… -