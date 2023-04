Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ledicoladelsud : Cuneo, uomo travolto e ucciso da un trattore - fisco24_info : Cuneo, uomo travolto e ucciso da un trattore: (Adnkronos) - In noccioleto dell'Alta Langa - robybrancaccio : @IsaccoNencioni @Sabatinoguarin2 @DrTuitter Ha parlato l’uomo di mondo , scommetto che hai fatto il militare a Cuneo…povero coglione - StampaCuneo : Segnalazione sulla Torino-Savona: 'C'è un uomo nudo in autostrada', interviene la polizia - borin_igino : @elio_vito @Corriere @GuidoCrosetto Uomo di mondo...è nato a Cuneo... -

E' accaduto questa mattina in provincia di, dove undi 78 anni è rimasto vittima di un incidente agricolo. La dinamica è tuttora al vaglio dello Spresal, il servizio di sicurezza sul ...La cerimonia del 25 aprile, avverrà in concomitanza delle celebrazioni che si terranno aalla ... ma è ugualmente significativo l'omaggio organizzzato da Graziano Aniceto, 83 anni, l'negli ...CRONACA - Incidente nella mattinata di martedì 18 aprile a Lequio Berria, in provincia di. Secondo le prime sommarie informazioni del 118, undi 78 anni è stato travolto da un trattore in un noccioleto. L'anziano è deceduto.

Cuneo, uomo travolto e ucciso da un trattore Il Tirreno

Un agricoltore è morto in provincia di Cuneo, schiacciato dal suo trattore. L’uomo aveva 78 anni. L’incidente è avvenuto questa mattina a Lequio Berria, piccolo comune dell’alta Langa. Sul posto sono ...Stava compiendo alcune operazioni agricole in un noccioleto a Lequio Berria, nell'Alta Langa Cuneese, quando è stato travolto e ucciso da un mezzo agricolo. (ANSA) ...