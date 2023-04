Culle per la vita e parto in anonimato: i dati aggiornati sui neonati non riconosciuti (Di martedì 18 aprile 2023) Si è molto parlato, in questi giorni, delle Culle per la vita, in seguito alla diffusione della storia del piccolo Enea, lasciato dalla madre alla Clinica Mangiagalli di Milano. Da quel momento, si sono rincorse online informazioni più o meno esatte relative alle Culle per la vita e la Società Italiana di Neonatologia ha voluto intervenire nel dibattito per fare un po’ di chiarezza. Per prima cosa, il dato relativo ai “3000 neonati abbandonati ogni anno”, citato da molti, è in realtà risalente al 2005 e andrebbe quindi aggiornato. L’indagine più recente in merito è stata eseguita nel corso di un anno, tra il luglio del 2013 e il giugno del 2014. La ricerca è stata condotta su un campione di 100 Centri nascita italiani ed è stata portata avanti proprio dalla Società con la preziosa collaborazione di ... Leggi su news.robadadonne (Di martedì 18 aprile 2023) Si è molto parlato, in questi giorni, delleper la, in seguito alla diffusione della storia del piccolo Enea, lasciato dalla madre alla Clinica Mangiagalli di Milano. Da quel momento, si sono rincorse online informazioni più o meno esatte relative alleper lae la Società Italiana di Neonatologia ha voluto intervenire nel dibattito per fare un po’ di chiarezza. Per prima cosa, il dato relativo ai “3000abbandonati ogni anno”, citato da molti, è in realtà risalente al 2005 e andrebbe quindi aggiornato. L’indagine più recente in merito è stata eseguita nel corso di un anno, tra il luglio del 2013 e il giugno del 2014. La ricerca è stata condotta su un campione di 100 Centri nascita italiani ed è stata portata avanti proprio dalla Società con la preziosa collaborazione di ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... giuliomeotti : Bellissimo: nei salotti televisivi girano economisti di sinistra che, grafici alla mano, ci spiegano che per salvar… - zirrizirri : Il governo sta valutando la proibizione dei #preservativi per risolvere l'inverno delle #culle e la #sostituzionetnica - AleGrifeo : @repubblica Ancora con questa idiozia della sostituzione etnica. Pensare che le nascite siano solo un problema econ… - RomaSette : Inaugurato al San Giovanni il nuovo reparto di Ostetricia: 11 stanze di degenza, con poltrone e culle per neonati,… - Yi_Benevolence : RT @giuliomeotti: Bellissimo: nei salotti televisivi girano economisti di sinistra che, grafici alla mano, ci spiegano che per salvare il d… -