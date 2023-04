Crotone, lavori di riqualificazione del “settore B”, per un importo di oltre 1,8 milioni, saranno ultimati a ottobre 2023 (Di martedì 18 aprile 2023) Con l’aggiudicazione dei lavori di riqualificazione del “settore B” si completa il percorso dell’amministrazione Comunale per realizzare una “cittadella dello sport”, che oltre allo storico impianto, la rinata Piscina Olimpionica Comunale, comprenderà anche le due nuove strutture realizzate con i fondi del PNRR: il campo di Tufolo e l’impianto Polivalente Indoor. L’obiettivo, ambizioso, è quello di trasformare la struttura in una eccellenza nel territorio regionale, che abbraccia il concetto della multidisciplinarità. I lavori che interesseranno il “settore B” sono state presentate questa mattina nel corso di una conferenza stampa alla quale con il sindaco Voce e l’assessore all’Impiantistica Sportiva Luca Bossi Erano presenti Pino Talarico delegato provinciale FIDAL e Francesca ... Leggi su laprimapagina (Di martedì 18 aprile 2023) Con l’aggiudicazione deididel “B” si completa il percorso dell’amministrazione Comunale per realizzare una “cittadella dello sport”, cheallo storico impianto, la rinata Piscina Olimpionica Comunale, comprenderà anche le due nuove strutture realizzate con i fondi del PNRR: il campo di Tufolo e l’impianto Polivalente Indoor. L’obiettivo, ambizioso, è quello di trasformare la struttura in una eccellenza nel territorio regionale, che abbraccia il concetto della multidisciplinarità. Iche interesseranno il “B” sono state presentate questa mattina nel corso di una conferenza stampa alla quale con il sindaco Voce e l’assessore all’Impiantistica Sportiva Luca Bossi Erano presenti Pino Talarico delegato provinciale FIDAL e Francesca ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CN24_tv : Crotone, lavori a serbatoio: interruzione acqua posticipata a lunedì sera ??? QUI ? - crotoneok : ? Crotone - Il maltempo rallenta i lavori: posticipato il ripristino della portata d'acqua - CN24_tv : Teatro Comunale di Crotone, aggiudicati i lavori per il piazzale antistante la struttura?? QUI?… - crotoneok : ? Crotone, annunciati lavori di riqualificazione in via Gallucci -