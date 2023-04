'Cristiano Ronaldo mi ha venduto la sua Porsche a metà prezzo in cambio del numero di telefono della star di X - Factor' (Di martedì 18 aprile 2023) Cristiano Ronaldo era un amante delle belle ragazze durante la sua prima esperienza al Manchester United - secondo quanto rivela il massaggiatore dei Red Devils Rob Thornley - e ha scambiato la sua ... Leggi su leggo (Di martedì 18 aprile 2023)era un amante delle belle ragazze durante la sua prima esperienza al Manchester United - secondo quanto rivela il massaggiatore dei Red Devils Rob Thornley - e ha scambiato la sua ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... BBCMOTD : 495 ?? Lionel Messi has matched Cristiano Ronaldo... #BBCFootball - livescore : Juventus vs Sporting = The Cristiano Ronaldo derby ???? - TimelineCR7 : ?? Cristiano Ronaldo & Gigi Buffon. ?? - StalishKoduah : RT @CristianoXtra_: Marcelo commented on Cristiano Ronaldo's latest post ???? - Value__bets : Cristiano Ronaldo's Best XI Iker Casillas, Sergio Ramos, Rio Ferdinand, Giorgio Chiellini, Marcelo, Paul Scholes,… -