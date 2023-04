Cresce la tensione nella penisola coreana (Di martedì 18 aprile 2023) La Corea del Nord continua ad essere fonte di preoccupazione. Lunedì, Stati Uniti, Giappone e Corea del Sud hanno tenuto delle esercitazioni militari congiunte con l’obiettivo di incrementare la deterrenza nei confronti del governo di Pyongyang. Venerdì scorso, quest’ultimo aveva infatti annunciato di aver testato un nuovo missile balistico intercontinentale a combustibile solido. Secondo Reuters, “gli analisti hanno affermato che è stato il primo utilizzo da parte del Nord di propellenti solidi in un missile balistico a raggio intermedio o intercontinentale, un elemento chiave per dispiegare missili più velocemente durante una guerra”. Condanne del test missilistico di Pyongyang sono arrivate dalle Nazioni Unite. “Il segretario generale condanna fermamente il lancio di un altro missile balistico a lungo raggio da parte della Repubblica popolare democratica di Corea”, ha dichiarato un ... Leggi su panorama (Di martedì 18 aprile 2023) La Corea del Nord continua ad essere fonte di preoccupazione. Lunedì, Stati Uniti, Giappone e Corea del Sud hanno tenuto delle esercitazioni militari congiunte con l’obiettivo di incrementare la deterrenza nei confronti del governo di Pyongyang. Venerdì scorso, quest’ultimo aveva infatti annunciato di aver testato un nuovo missile balistico intercontinentale a combustibile solido. Secondo Reuters, “gli analisti hanno affermato che è stato il primo utilizzo da parte del Nord di propellenti solidi in un missile balistico a raggio intermedio o intercontinentale, un elemento chiave per dispiegare missili più velocemente durante una guerra”. Condanne del test missilistico di Pyongyang sono arrivate dalle Nazioni Unite. “Il segretario generale condanna fermamente il lancio di un altro missile balistico a lungo raggio da parte della Repubblica popolare democratica di Corea”, ha dichiarato un ...

